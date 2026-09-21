DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers betrug an diesem Tag 167,20 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,809 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 251,20 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteils am 18.09.2026 auf 505,80 EUR belief. Damit wäre die Investition 202,51 Prozent mehr wert.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde am Markt mit 63,64 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at