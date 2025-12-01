Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 304,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,329 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.11.2025 auf 544,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178,71 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,71 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von 70,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
