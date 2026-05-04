DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile bei 160,80 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,622 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.04.2026 317,66 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 510,80 EUR belief. Mit einer Performance von +217,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,10 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at