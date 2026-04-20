Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Profitabler Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Einstieg?
|
20.04.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 336,10 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hat, hat nun 2,975 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.04.2026 1 680,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 564,80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 68,05 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von 71,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images
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