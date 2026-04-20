DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 336,10 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hat, hat nun 2,975 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.04.2026 1 680,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 564,80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 68,05 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von 71,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at