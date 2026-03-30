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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Lukrative Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition? 30.03.2026 10:03:40

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gewesen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an diesem Tag bei 265,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,774 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.03.2026 1 973,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 523,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 97,36 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich zuletzt auf 66,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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