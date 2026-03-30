Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Lukrative Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition?
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30.03.2026 10:03:40
DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren abgeworfen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an diesem Tag bei 265,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,774 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.03.2026 1 973,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 523,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 97,36 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich zuletzt auf 66,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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