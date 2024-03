DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 25.03.2021 wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 261,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,383 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.03.2024 auf 436,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167,24 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 67,24 Prozent vermehrt.

Am Markt war Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft jüngst 58,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at