Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Profitable Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition? 27.04.2026 10:03:32

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an diesem Tag 255,40 EUR wert. Bei einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,154 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 551,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 605,32 EUR wert. Damit wäre die Investition 116,05 Prozent mehr wert.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 70,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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