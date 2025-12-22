Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Profitable Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition?
|
22.12.2025 10:04:06
DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 494,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,202 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,51 EUR, da sich der Wert einer Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am 19.12.2025 auf 555,80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 12,51 Prozent vermehrt.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 72,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten
|
09:29
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.12.25
|Optimismus in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
19.12.25
|XETRA-Handel: So performt der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächer (finanzen.at)
|
19.12.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt am Freitagmittag (finanzen.at)