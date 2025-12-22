Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

Profitable Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition? 22.12.2025 10:04:06

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 494,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,202 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,51 EUR, da sich der Wert einer Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am 19.12.2025 auf 555,80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 12,51 Prozent vermehrt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 72,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

