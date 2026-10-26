Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investmentbeispiel
|
26.10.2026 10:04:08
DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 549,80 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hat, hat nun 1,819 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 012,37 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 23.10.2026 auf 556,60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 1,24 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von 70,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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