Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investmentbeispiel 26.10.2026 10:04:08

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 549,80 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hat, hat nun 1,819 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 012,37 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 23.10.2026 auf 556,60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 1,24 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von 70,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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