DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier bei 167,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,984 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (452,30 EUR), wäre das Investment nun 2 706,76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 170,68 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich jüngst auf 55,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at