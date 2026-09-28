Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment
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28.09.2026 10:03:45
DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr gekostet
Am 28.09.2025 wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier letztlich bei 540,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,185 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 510,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,52 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,48 Prozent abgenommen.
Am Markt war Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft jüngst 64,22 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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