Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anlage im Blick
|
12.01.2026 10:03:45
DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 175,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 56,964 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 008,54 EUR, da sich der Wert einer Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am 09.01.2026 auf 526,80 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 200,09 Prozent.
Zuletzt verbuchte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Börsenwert von 68,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
