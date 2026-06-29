DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 149,10 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 67,069 Anteilen. Die gehaltenen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere wären am 26.06.2026 32 038,90 EUR wert, da der Schlussstand 477,70 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 220,39 Prozent angezogen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 59,01 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at