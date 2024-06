DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.06.2021 wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie betrug an diesem Tag 240,90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,415 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 189,62 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 14.06.2024 auf 456,80 EUR belief. Damit wäre die Investition um 89,62 Prozent gestiegen.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Wert an der Börse wurde auf 59,71 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at