DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Einstiegs gewesen.

Am 15.06.2023 wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 327,90 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hat, hat nun 0,305 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.06.2026 gerechnet (458,90 EUR), wäre das Investment nun 139,95 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 139,95 EUR, was einer positiven Performance von 39,95 Prozent entspricht.

Insgesamt war Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zuletzt 56,69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at