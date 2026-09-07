Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Frühes Investment 07.09.2026 10:04:00

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 360,80 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,277 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 527,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,23 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 46,23 Prozent gleich.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Wert an der Börse wurde auf 66,38 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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