DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 544,60 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hat, hat nun 18,362 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 511,57 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 28.08.2026 auf 518,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 4,88 Prozent vermindert.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft war somit zuletzt am Markt 65,17 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at