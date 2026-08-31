Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Frühes Investment
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31.08.2026 10:03:47
DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 544,60 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hat, hat nun 18,362 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 511,57 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 28.08.2026 auf 518,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 4,88 Prozent vermindert.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft war somit zuletzt am Markt 65,17 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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