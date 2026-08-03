Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Lohnendes Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment?
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03.08.2026 10:03:45
DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 563,80 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,774 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (522,20 EUR), wäre die Investition nun 926,21 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,38 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von 64,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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