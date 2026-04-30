DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Über diese Dividende können sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 29.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 24,00 EUR beschlossen. Damit wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 20,00 Prozent aufgebessert. Die Gesamtausschüttung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft beträgt 2,61 Mrd. EUR. Damit wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 30,26 Prozent aufgebessert.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Titel via XETRA bei einem Wert von 526,60 EUR aus dem Geschäft. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, demnach wird der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,27 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4,11 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft via XETRA 118,82 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 127,31 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen im Vergleich mit der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Allianz, Hannover Rück, Talanx) schneidet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 als Top-Dividenden-Aktie ab. Neben der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Dividende enttäuscht auch die Dividendenrendite der Dividenden-Aktie. Mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,61 Mrd. EUR stellt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Peergroup-Vergleich die stärkste Dividenden-Aktie dar, während Hannover Rück bei der Dividendenrendite mit 12,50 Prozent besser abschneidet.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft- Dividendenschätzung

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 25,60 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 5,04 Prozent steigen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft beträgt aktuell 69,223 Mrd. EUR. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,92. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft auf 69,302 Mrd.EUR, das EPS machte 47,15 EUR aus.

Redaktion finanzen.at