Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Profitable Porsche Automobil-Investition?
|
23.02.2026 10:04:23
DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: Hätte sich eine Investition in Porsche Automobil von vor einem Jahr gerechnet?
Heute vor 1 Jahr wurde das Porsche Automobil-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Porsche Automobil-Aktie bei 36,99 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 27,034 Porsche Automobil-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 20.02.2026 auf 36,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 995,13 EUR wert. Mit einer Performance von -0,49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Porsche Automobil betrug jüngst 11,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
20.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Optimismus in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Buy von Deutsche Bank AG für Porsche Automobil-Aktie (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)