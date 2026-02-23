DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: Hätte sich eine Investition in Porsche Automobil von vor einem Jahr gerechnet?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Porsche Automobil-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Porsche Automobil-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Porsche Automobil-Aktie bei 36,99 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 27,034 Porsche Automobil-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 20.02.2026 auf 36,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 995,13 EUR wert. Mit einer Performance von -0,49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Porsche Automobil betrug jüngst 11,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at