Profitables Porsche Automobil-Investment? 26.01.2026 10:04:21

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: Hätte sich eine Porsche Automobil-Kapitalanlage von vor einem Jahr gelohnt?

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: Hätte sich eine Porsche Automobil-Kapitalanlage von vor einem Jahr gelohnt?

Bei einem frühen Investment in Porsche Automobil-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Porsche Automobil-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Porsche Automobil-Aktie bei 37,31 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investierten, hätten nun 2,680 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 23.01.2026 99,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,12 EUR belief. Damit wäre die Investition um 0,51 Prozent gesunken.

Alle Porsche Automobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Aktien in diesem Artikel

Porsche Automobil Holding SE 37,13 -0,08% Porsche Automobil Holding SE

