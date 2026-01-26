Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Profitables Porsche Automobil-Investment?
|
26.01.2026 10:04:21
DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: Hätte sich eine Porsche Automobil-Kapitalanlage von vor einem Jahr gelohnt?
Porsche Automobil-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Porsche Automobil-Aktie bei 37,31 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investierten, hätten nun 2,680 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 23.01.2026 99,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,12 EUR belief. Damit wäre die Investition um 0,51 Prozent gesunken.
Alle Porsche Automobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|37,13
|-0,08%