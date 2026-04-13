Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Langfristige Investition 13.04.2026 10:03:42

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 10 Jahren gekostet

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Porsche Automobil-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Porsche Automobil-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Porsche Automobil-Papier an diesem Tag bei 45,06 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hat, hat nun 221,951 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 160,14 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Anteils am 10.04.2026 auf 32,26 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 7 160,14 EUR, was einer negativen Performance von 28,40 Prozent entspricht.

Porsche Automobil markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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