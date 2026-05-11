Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Frühe Investition 11.05.2026 10:04:47

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 10 Jahren gekostet

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Porsche Automobil-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Porsche Automobil-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Porsche Automobil-Papier an diesem Tag 48,52 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,061 Porsche Automobil-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 65,58 EUR, da sich der Wert einer Porsche Automobil-Aktie am 08.05.2026 auf 31,82 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 34,42 Prozent vermindert.

Am Markt war Porsche Automobil jüngst 9,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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