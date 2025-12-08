Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Porsche Automobil Aktie

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

Porsche Automobil-Anlage 08.12.2025 10:04:39

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 3 Jahren gekostet

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Porsche Automobil-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Porsche Automobil-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Porsche Automobil-Aktie betrug an diesem Tag 56,52 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,769 Porsche Automobil-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.12.2025 71,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,47 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 71,60 EUR, was einer negativen Performance von 28,40 Prozent entspricht.

Porsche Automobil wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,39 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.11.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Porsche Automobil Neutral UBS AG
22.10.25 Porsche Automobil Hold Warburg Research
01.10.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Porsche Automobil Holding SE 40,63 1,02% Porsche Automobil Holding SE

