DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Porsche Automobil-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Porsche Automobil-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Porsche Automobil-Aktie betrug an diesem Tag 56,52 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,769 Porsche Automobil-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.12.2025 71,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,47 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 71,60 EUR, was einer negativen Performance von 28,40 Prozent entspricht.

Porsche Automobil wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,39 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at