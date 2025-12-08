Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Porsche Automobil-Anlage
|
08.12.2025 10:04:39
DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Porsche Automobil-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Porsche Automobil-Aktie betrug an diesem Tag 56,52 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,769 Porsche Automobil-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.12.2025 71,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,47 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 71,60 EUR, was einer negativen Performance von 28,40 Prozent entspricht.
Porsche Automobil wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,39 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Analysen zu Porsche Automobil Holding SEmehr Analysen
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|40,63
|1,02%
