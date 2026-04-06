Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Porsche Automobil-Investmentbeispiel
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06.04.2026 10:03:47
DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Porsche Automobil-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 96,48 EUR. Bei einem Porsche Automobil-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,365 Porsche Automobil-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 330,64 EUR wert. Mit einer Performance von -66,94 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Porsche Automobil belief sich zuletzt auf 9,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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