Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 05.01.2026 10:03:53

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil-Investment von vor 3 Jahren verloren

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Porsche Automobil-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Porsche Automobil-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Porsche Automobil-Papier an diesem Tag 54,52 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,834 Porsche Automobil-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (40,48 EUR), wäre die Investition nun 74,25 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 25,75 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Porsche Automobil belief sich zuletzt auf 12,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SEmehr Nachrichten