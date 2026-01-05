Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Frühes Investment
|
05.01.2026 10:03:53
DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Porsche Automobil-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Porsche Automobil-Papier an diesem Tag 54,52 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,834 Porsche Automobil-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (40,48 EUR), wäre die Investition nun 74,25 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 25,75 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Porsche Automobil belief sich zuletzt auf 12,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SEmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
05.01.26