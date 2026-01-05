DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Porsche Automobil-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Porsche Automobil-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Porsche Automobil-Papier an diesem Tag 54,52 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,834 Porsche Automobil-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (40,48 EUR), wäre die Investition nun 74,25 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 25,75 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Porsche Automobil belief sich zuletzt auf 12,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at