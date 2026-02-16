DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Porsche Automobil eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Porsche Automobil-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 39,74 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Porsche Automobil-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,517 Porsche Automobil-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 35,87 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 90,27 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 9,73 Prozent.

Porsche Automobil war somit zuletzt am Markt 10,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at