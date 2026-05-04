Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Frühes Investment 04.05.2026 10:03:41

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Porsche Automobil-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Porsche Automobil-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 85,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 117,619 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 643,85 EUR, da sich der Wert einer Porsche Automobil-Aktie am 30.04.2026 auf 30,98 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 63,56 Prozent eingebüßt.

Porsche Automobil erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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