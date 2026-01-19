DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Porsche Automobil-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 19.01.2016 wurde das Porsche Automobil-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 43,10 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 232,045 Porsche Automobil-Aktien. Die gehaltenen Porsche Automobil-Aktien wären am 16.01.2026 8 704,03 EUR wert, da der Schlussstand 37,51 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,96 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Porsche Automobil bezifferte sich zuletzt auf 11,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at