Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Frühe Investition
|
12.01.2026 10:03:45
DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Porsche Automobil-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Porsche Automobil-Papier an diesem Tag 55,68 EUR wert. Bei einem Porsche Automobil-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,960 Porsche Automobil-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Porsche Automobil-Papiere wären am 09.01.2026 693,61 EUR wert, da der Schlussstand 38,62 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,64 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Porsche Automobil bezifferte sich zuletzt auf 11,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
