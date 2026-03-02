DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 3 Jahren angefallen

Porsche Automobil-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Porsche Automobil-Anteile bei 54,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Porsche Automobil-Papier investiert hätte, befänden sich nun 184,298 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.02.2026 auf 36,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 640,25 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 33,60 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Porsche Automobil belief sich zuletzt auf 11,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at