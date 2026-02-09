Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Frühe Anlage
|
09.02.2026 10:04:28
DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Porsche Automobil-Papier statt. Zum Handelsende stand die Porsche Automobil-Aktie an diesem Tag bei 60,66 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 164,853 Porsche Automobil-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 812,73 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Papiers am 06.02.2026 auf 35,26 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 41,87 Prozent.
Der Börsenwert von Porsche Automobil belief sich jüngst auf 10,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
