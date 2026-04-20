Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Porsche Automobil-Investition im Blick
|
20.04.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: Wäre eine Porsche Automobil-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?
Die Porsche Automobil-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 33,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,963 Porsche Automobil-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Porsche Automobil-Aktien wären am 17.04.2026 99,61 EUR wert, da der Schlussstand 33,62 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,39 Prozent verringert.
Porsche Automobil wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,30 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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