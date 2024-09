DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Porsche Automobil vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Porsche Automobil vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 85,04 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Porsche Automobil vz-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,176 Porsche Automobil vz-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.09.2024 46,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,79 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 46,79 EUR entspricht einer negativen Performance von 53,21 Prozent.

Der Börsenwert von Porsche Automobil vz belief sich zuletzt auf 12,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at