QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Ausschüttung an Aktionäre
|
26.06.2026 14:03:30
DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: Die QIAGEN-Dividende im Fokus
Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Papier QIAGEN am 24.06.2026 eine Dividende in Höhe von 0,26 USD beschlossen. Somit zahlt QIAGEN insgesamt 54,24 Mio. USD an Aktionäre aus.
Dividendenrendite im Fokus
Via XETRA beendete der QIAGEN-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 34,01 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von QIAGEN wird der QIAGEN-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der QIAGEN-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die QIAGEN-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das QIAGEN-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,56 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,00 Prozent.
Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkurs
Im Zeitraum von 1 Jahr fiel der QIAGEN-Kurs via XETRA um 21,65 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -20,36 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Aktionärsvergütungen in der Peergroup
Im Vergleich mit der Peergroup (EVOTEC SE) schneidet QIAGEN 2025 als stärkste Dividenden-Aktie ab. Darüber hinaus sticht QIAGEN als Aktie mit höchster Dividendenrendite hervor. Der zweitbeste Dividenden-Titel in der Peergroup ist mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 0,00 und einer Dividendenrendite von 0,00 Prozent.
Dividendenschätzung von QIAGEN
Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0,26 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,68 Prozent zulegen.
Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel QIAGEN
Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens QIAGEN beträgt aktuell 7,996 Mrd. USD. Dividenden-Aktie QIAGEN besitzt aktuell ein KGV von 23,17. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von QIAGEN auf 2,090 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 2,04 USD aus.
Redaktion finanzen.at
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