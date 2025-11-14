QIAGEN Aktie
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
|QIAGEN-Anlage
|
14.11.2025 10:03:43
DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QIAGEN von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 14.11.2015 wurden QIAGEN-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 26,08 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 383,419 QIAGEN-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der QIAGEN-Aktie auf 38,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 836,39 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,36 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete QIAGEN eine Marktkapitalisierung von 8,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
