DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QIAGEN von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in QIAGEN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit QIAGEN-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 27,21 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,675 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,72 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Anteils am 29.07.2026 auf 36,93 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 35,72 Prozent vermehrt.

QIAGEN war somit zuletzt am Markt 7,61 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at