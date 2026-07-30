QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|QIAGEN-Anlage
|
30.07.2026 10:03:24
DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QIAGEN von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit QIAGEN-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 27,21 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,675 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,72 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Anteils am 29.07.2026 auf 36,93 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 35,72 Prozent vermehrt.
QIAGEN war somit zuletzt am Markt 7,61 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
30.07.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
30.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
30.07.26
|DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QIAGEN von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
30.07.26
|Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.07.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
28.07.26