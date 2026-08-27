QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Profitable QIAGEN-Anlage?
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27.08.2026 10:03:21
DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QIAGEN von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die QIAGEN-Aktie bei 27,53 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investierten, hätten nun 36,317 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.08.2026 1 356,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,34 EUR belief. Mit einer Performance von +35,61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für QIAGEN eine Börsenbewertung in Höhe von 7,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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