DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QIAGEN von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen QIAGEN-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das QIAGEN-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das QIAGEN-Papier letztlich bei 30,90 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die QIAGEN-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 323,601 QIAGEN-Anteilen. Die gehaltenen QIAGEN-Papiere wären am 23.09.2026 14 144,61 USD wert, da der Schlussstand 43,71 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 41,45 Prozent.

Insgesamt war QIAGEN zuletzt 9,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at