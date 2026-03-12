QIAGEN Aktie

Lukratives QIAGEN-Investment? 12.03.2026 10:03:19

DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QIAGEN von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die QIAGEN-Aktie Anlegern gebracht.

Die QIAGEN-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 22,55 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 44,344 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen QIAGEN-Anteile wären am 11.03.2026 1 602,61 EUR wert, da der Schlussstand 36,14 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,26 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete QIAGEN eine Marktkapitalisierung von 7,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

20.02.26 QIAGEN Overweight Barclays Capital
19.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.26 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
05.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
