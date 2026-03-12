QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Lukratives QIAGEN-Investment?
|
12.03.2026 10:03:19
DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QIAGEN von vor 10 Jahren eingefahren
Die QIAGEN-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 22,55 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 44,344 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen QIAGEN-Anteile wären am 11.03.2026 1 602,61 EUR wert, da der Schlussstand 36,14 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,26 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete QIAGEN eine Marktkapitalisierung von 7,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
12.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QIAGEN von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
12.03.26
|XETRA-Handel DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
12.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|35,58
|-0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.