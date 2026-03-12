DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QIAGEN von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die QIAGEN-Aktie Anlegern gebracht.

Die QIAGEN-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 22,55 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 44,344 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen QIAGEN-Anteile wären am 11.03.2026 1 602,61 EUR wert, da der Schlussstand 36,14 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,26 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete QIAGEN eine Marktkapitalisierung von 7,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at