DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QIAGEN-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in QIAGEN gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der QIAGEN-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,48 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,639 QIAGEN-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 155,81 EUR, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 21.10.2026 auf 42,82 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,81 Prozent angewachsen.

Der QIAGEN-Wert an der Börse wurde auf 8,97 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at