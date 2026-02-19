QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Frühe Anlage
|
19.02.2026 10:03:24
DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QIAGEN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das QIAGEN-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,56 EUR. Bei einem QIAGEN-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,276 QIAGEN-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 050,22 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Anteils am 18.02.2026 auf 41,55 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 5,02 Prozent.
QIAGEN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
