DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QIAGEN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in QIAGEN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.07.2016 wurde das QIAGEN-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,00 EUR. Bei einem QIAGEN-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 434,730 QIAGEN-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des QIAGEN-Papiers auf 34,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 972,09 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,72 Prozent zugenommen.

Am Markt war QIAGEN jüngst 7,07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at