QIAGEN Aktie

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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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Langfristige Anlage 12.11.2026 10:03:23

DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen QIAGEN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die QIAGEN-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,53 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,904 QIAGEN-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des QIAGEN-Papiers auf 45,37 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,37 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,63 Prozent.

Am Markt war QIAGEN jüngst 9,41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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