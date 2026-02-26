DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QIAGEN-Investment von vor 3 Jahren verloren

QIAGEN Aktie
Vor 3 Jahren wurden QIAGEN-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen QIAGEN-Anteile letztlich bei 48,61 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in QIAGEN-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205,718 QIAGEN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 471,47 EUR, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 25.02.2026 auf 41,18 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 15,29 Prozent vermindert.
Der QIAGEN-Wert an der Börse wurde auf 8,49 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
