QIAGEN Aktie

QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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Langfristige Investition 28.05.2026 10:03:14

DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QIAGEN-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren QIAGEN-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades QIAGEN-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 45,44 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das QIAGEN-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,201 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.05.2026 auf 30,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,17 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 31,83 Prozent.

Der Marktwert von QIAGEN betrug jüngst 6,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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