QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|QIAGEN-Investition
|
13.08.2026 10:03:44
DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QIAGEN von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit QIAGEN-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die QIAGEN-Anteile bei 44,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das QIAGEN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 224,988 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des QIAGEN-Papiers auf 37,04 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 333,56 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,66 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von QIAGEN bezifferte sich zuletzt auf 7,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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