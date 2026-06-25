QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|QIAGEN-Investition im Blick
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25.06.2026 10:04:10
DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QIAGEN von vor 5 Jahren verloren
QIAGEN-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 45,47 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,991 QIAGEN-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 747,80 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Anteils am 24.06.2026 auf 34,01 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 25,22 Prozent.
QIAGEN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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