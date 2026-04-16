DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QIAGEN von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in QIAGEN-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die QIAGEN-Aktie bei 38,61 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in QIAGEN-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,590 QIAGEN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,23 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Anteils am 15.04.2026 auf 35,61 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,77 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für QIAGEN eine Börsenbewertung in Höhe von 7,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at