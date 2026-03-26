DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in QIAGEN von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen QIAGEN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem QIAGEN-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die QIAGEN-Anteile bei 47,42 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,109 QIAGEN-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.03.2026 73,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,94 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 26,31 Prozent.

Der Börsenwert von QIAGEN belief sich jüngst auf 7,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at